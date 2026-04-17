13 ट्रॉफी जीतने वाली इन 3 टीमों की हालत खराब, IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने से इन टीमों को रोकना मुश्किल

RCB और RR का भी यही हाल है। दोनों ने 5-5 मुकाबले खेले हैं और 4-4 में जीत हासिल की है, जबकि 1-1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ये टीमें भी बचे हुए 9 में से 4 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती हैं। SRH ने 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। उनके 4 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है। हालांकि 4 अंक CSK के भी हैं, जिसने भी 2 मैच जीते हैं, लेकिन वह 8वें स्थान पर है। नेट रन रेट के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद से काफी पीछे है और यही वजह है कि दोनों की रैंकिंग में इतना अंतर है।