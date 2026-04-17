IPL 2026: सुपर फ्लॉप साबित हुआ है 25.20 करोड़ का यह खिलाड़ी, पारियों में बनाए 60 से भी कम रन

कैमरून ग्रीन ना ही आंद्रे रसेल की तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर पा रहे हैं और न ही अपनी गेंदबाजी से उपयोगी अंशदान दे पा रहे हैं। पिछले 5 मैचों की 5 पारियों में ग्रीन मात्र 56 रन बना सके हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 32 रन रहा है। वहीं सिर्फ 2 मैचों में गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 58 रन लुटाकर 1 विकेट लिए हैं। ऐसे प्रदर्शन के लिए 25.20 करोड़ निश्चित तौर पर आदर्श राशि नहीं हो सकती।