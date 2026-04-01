रतलाम में तापमान 44 डिग्री, मौसम विशेषज्ञ बोले, अभी राहत नहीं

रतलाम. शहर में अप्रेल माह के तीसरे सप्ताह के शनिवार को भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया। दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अभी कुछ दिन राहत के आसार नहीं हैं।



आसमान से बरसती आग और सूरज की तेज किरणों से सडक़ें बुरी तरह तप गईं। इनसे उठने वाली गर्म हवा की लपटें वाहन चालकों और राहगीरों के लिए 'लू' के समान अनुभव हो रही थीं, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज धूप से बचने के लिए राहगीर बालिकाएं दुपट्टे का सहारा लेती भी दिखीं।