रतलाम में पूरे सप्ताह सोना-चांदी में रहा उतार- चढ़ाव

जून के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में सोना 1,49,300 रुपए प्रति दस ग्राम था। जो लगातार चार दिन तक गिरावट के बाद 1,45,800 रुपए रहा। पांचवे दिन 2200 रुपए उछल कर 1,48,000 रुपए पहुंच गया। शनिवार को 700 रुपए की गिरावट के साथ 1,47,300 रहा। जून के दूसरे सप्ताह में चांदी में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा गया। इस सप्ताह चार दिनों में चांदी में 10,800 रुपए की गिरावट आई। अंतिम दो दिनों में 9 हजार की तेजी देखी गई। सोमवार को चांदी 2,44,800 रुपए थी जो गुरुवार को 2.34 लाख पहुंच गई। शुक्रवार को छह हजार व शनिवार को तीन हजार रुपए उछलकर 2.43 लाख पहुंच गई।