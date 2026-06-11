संभावित अल नीनो रतलाम के किसान खरीफ में करें ये उपाय

रतलाम। एक तरफ जिले के किसान खरीफ सीजन की तैयारी में लगे है, दूसरी तरफ अल नीनो El Nino का भी खतरा मंडराने की संभावना व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में किसानों को खरीफ सीजन के दौरान क्या करना चाहिए। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों के लिए सलाह दी है कि वे ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार रहे।



गुरुवार सुबह से मौसम बदला आसमान पर बादल छाये ठंडी हवा ने राहत दी। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, पारा 39 डिग्री पर आ गया। जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अब किसानों को इंतजार है तो बस अच्छी बारिश का, लेकिन इस साल अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति बन सकती हैं, ऐसे में मानसून आने के बाद किसानों को पर्याप्त वर्षा होने पर बोवनी करने की सलाह कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ दे रहे हैं।