रतलाम मानसून अलर्ट: प्री-मानसून की दस्तक, चौथे सप्ताह में उम्मीद

देरी से आया था, सबसे कम हुई थी

जिले में 15 सालों में देरी से मानसून 2014-2015 में आया था। जब लोगों को मंदिर में ढोल-नगाड़े बजाने पर किसानों और आम जनता को मजबूर होना पड़ा था। मालवा में मान्यता है कि बारिश या मानसून की शुरुआत नहीं हो तो ढोल बजाकर बारिश करवाई जाती है। उज्जैनी कर खेतों में बाग रसोई बनाकर देवी-देवताओं का पूजा जाता ताकि बारिश आए। तब उस साल पहली बारिश जुलाई के दूसरे पखवाड़े में हुई थी। इसके पूर्व भी 2000 में मात्र 402 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। इसके बाद से हर साल बारिश का आंकड़ा बढ़ता गया। वर्ष 2006-07 में रिकार्ड तोड़ बारिश 1652 मिमी दर्ज की गई। इसके अगले साल भी सामान्य से अधिक बारिश हुई, फिर तीन साल तक बारिश ने किसानों को मायूस किया।