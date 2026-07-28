आदिवासी विकास परिषद में नई नियुक्तियां

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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सैलाना. मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंगार की सहमति और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्षविजय गहलोत की अनुशंसा पर परिषद के जिलाध्यक्ष काशीराम भूरिया ने सोमवार को जिले के विभिन्न ब्लॉकों के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा की है।
घोषित नियुक्तियों के अनुसार प्रभु भामर को सैलाना, बहादुर मईड़ा को सरवन, अनिल गरवाल को रावटी तथा मोहन भगोरा को बाजना का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार वजेसिंह खराड़ी और नारायण सिंह भगोरा को जिला महासचिव नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में मानसिंह गामड़ (सैलाना), हरीशचन्द्र खोड़ियार (सरवन), सुनील परमार (रावटी) तथा शम्भूलाल भगोरा (बाजना) को ब्लॉक सोशल मीडिया अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषणा के बाद जिलाध्यक्ष हर्षविजय गहलोत ने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और संगठन को मजबूत बनाने तथा आदिवासी समाज के हितों के लिए सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया।
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