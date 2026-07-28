कैप्शन फोटो-पेड़ काटने पहुंचा दल, रहवासियों ने उल्टे पैर लौटाया

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रतलाम। शहर में महाराजा सज्जनसिंह की प्रतिमा के सामने कई दशक से कायम एक पेड़ को काटने नगर निगम का दल पहुंच गया। इसका रहवासियों ने जमकर विरोध किया। दल का कहना था पेड़ को काटने नहीं आए है, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। जबकि रहवासियों का कहना था ट्रांसप्लांट की बात कही जा रही, लेकिन बगैर संसाधन के कैसे किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। बाद में क्षेत्र के अन्नु पहलवान ने बीच-बचाव किया व आए हुए दल को जनभावना अनुसार वापस जाने की सलाह दी। इसके बाद निगम का दल वापस आ गया।