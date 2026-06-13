जयपुर से रतलाम थाईलैंड की युवतियां कैसे पहुंची, यहीं जांच नहीं कर पाई पुलिस

मामले में गिरफ्तार नरेश चौहान के मेमोरेंडम में उल्लेख है स्पा सेंटर का अनुबंध यागेश सिंह के नाम पर कराया गया, लेकिन कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेज में योगिता सिंह का नाम भी था। जांच अधिकारी ने योगेश और योगिता के आपस में भाई-बहन से जुडे़ दस्तावेज एकत्रित ही नहीं किए। जब सरकारी अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान के संज्ञान में यह मामला आया, तब योगिता का नाम जोड़ा गया। पत्रिका में पूरा मामला शनिवार को प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्यान लिया और योगिता सिंह को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। हालांकि अब तक पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है कि थाईलेंड की युवतियां जयपुर से रतलाम किस तरह व कैसे आई थी। इनके पूरे नेटवर्क को भी पुलिस नहीं खोल पाई है।