रतलाम में तीन लाख की दुल्हन तीन दिन नहीं टिकी

भोपाल रेलवे स्टेशन से गायब हुई दुल्हन

भरत ने माला को वरमाला पहनाई, मांग भरी और एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर उसे अपने साथ उज्जैन होते हुए सुखेड़ा ले आए। तीसरे दिन माला ने भाई के दुर्घटनाग्रस्त होने का बहाना बनाकर उत्तर प्रदेश जाने की बात कही। भरत और गंगाबाई ने मोहनलाल से पूछा, तो उसने भी माला को भेजने की सलाह दी। भरत माला को लेकर निजी वाहन से उज्जैन और फिर ट्रेन से भोपाल पहुंचे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर माला टिकट लाने का बहाना बनाकर फरार हो गई। भरत ने माला को मोबाइल किया, तो उसका फोन बंद मिला।