एमपी के बीजेपी विधायक पर महिला ने लगाया शोषण का आरोप, राज्यपाल से शिकायत पर मची खलबली

Chintamani Malviya- एमपी में बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री नित नए विवादों में फंस रहे हैं। सत्तााधारी पार्टी के नेताओं पर महिला शोषण तक के आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही एक मामले से प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। प्रदेश के एक बीजेपी विधायक पर एक महिला ने शोषण का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आगे आ गई। महिला कांग्रेस ने मामले की प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल को शिकायत करते हुए आरोपी विधायक पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर विधायक ने महिला शोषण के मामले को झूठा बताया। उन्होंने महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर मानहानि का केस दायर करने की भी बात कही है।