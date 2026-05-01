बुद्ध शिक्षाएं: मानव कल्याण व दुख मुक्ति का मार्ग

बुद्ध ने किसी के व्यवहार की जांच करने के लिए शिक्षाएं दी। इनको पंच शिला कहा जाता है। इनमें जान लेने या किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने, अहिंसा या अपरिग्रह नैतिकता का मुख्य सिद्धांत होना, स्वयं को इंद्रियों के दुरुपयोग से रोकना, नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन से बचें, क्योंकि यह दिमाग पर हावी हो जाता है और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और वास्तविकता को देखने से रोकता है।