इंदौर-खंडवा के बीच कई जगह बनेगा नया रेल ट्रैक, रेलवे ने जमा कराए 100 करोड़

वन भूमि के उपयोग के बदले प्रतिपूरक वनीकरण के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाने होंगे। साथ ही इसके लिए निर्धारित राशि भी वन विभाग को जमा करानी थी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि प्राप्त हो चुकी है और अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि अभी पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही निर्धारित क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद संबंधित भूमि रेलवे को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिससे गेज कन्वर्जन परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आएगी।