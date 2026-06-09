56 दुकान पर विदेशी मेहमानों ने चखा इंदौरी जायका, ब्रिक्स कृषि महाकुंभ का शुभारंभ

BRICS Summit : दुनिया के कई देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इन दिनों मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में जुटे हुए हैं। मंगलवार से शुरू हुए इसी पांच दिवसीय ब्रिक्स कृषि महाकुंभ से पहले सोमवार को शहर का माहौल अंतरराष्ट्रीय रंग में रंगा नजर आया। सम्मेलन में शामिल होने आए दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और इथियोपिया के प्रतिनिधियों ने इंदौर की पहचान बन चुकी 56 दुकान का दौरा किया और यहां के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद लिया। विदेशी मेहमानों ने दही बड़ा, कचोरी, नमकीन और शिकंजी का आनंद लिया। इंदौर के पारंपरिक स्वाद और मेहमाननवाजी ने उन्हें खासा प्रभावित किया। 56 दुकान पर मौजूद लोगों ने भी विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया।