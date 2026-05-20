MP मंडी भाव: 28 मई तक होगी गेहूं खरीदी, देखें आज के ताजा भाव

नीमच मंडी में खसखस का न्यूनतम दाम 51 हजार रुपए और अधिकतम दाम 1 लाख 52 हजार 500 रुपए रहा। अश्वगंधा 14 हजार से 26 हजार 800 में खरीदी गई। लहसून का न्यूनतम भाव 2,400 से 20 हजार 500 तक बिका। औसत भाव 15 हजार 100 रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा सरसों की बात करें तो यह 7371 रुपए से 8,000 के भाव में बिकी। मेथी 6376 से 7539 तक में मंडी में खरीदी गई। इसके अलावा सोयाबीन 5800 से 7425 के भाव में खरीदी गई। चना 5250 से 5776 के भाव में खरीदी गई। गेहूं की बात करें तो न्यूनतम भाव 2356 के भाव में खरीदा गया, वहीं अधिकतम भाव 3035 के भाव में रहा। मक्का 1852 से 2001 के भाव पर रहा।