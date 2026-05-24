पति ने पत्नी का किया कन्यादान, पड़ोसी से कराई शादी

ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी इलाके में रहने वाले 35 साल के रतन शर्मा के परिवार में पांच भाई हैं और पांचों भाईयों की शादी नहीं हुई है। रतन जबलपुर में एक निजी हॉस्पिटल में टीम लीडर है। वो शादी के लिए लड़की की तलाश में था, जब ये बात रतन के पड़ोस में रहने वाले सोनू तिवारी को पता चली तो उसने साजिश रची और रतन के भाई से कहा कि मुरैना में रहने वाले उसके एक दोस्त अजय चौहान अपनी मुंहबोली गरीब बहन राधा उर्फ दीक्षा मुदगल के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। सोनू के झांसे में रतन का भाई आ गया और मां के साथ लड़की देखने के लिए चला गया।