24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

पति ने पत्नी का किया कन्यादान, पड़ोसी से कराई शादी

Fake marriage: पत्नी के मोबाइल पर अधिकतर समय चैट करते रहने से पति को हुआ शक, रात में पत्नी का मोबाइल चेक तो चैट पढ़कर पति रह गया हैरान।

3 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

May 24, 2026

GWALIOR

Husband Kanyadaan for Wife Arranged Her Marriage to Neighbor

marriage fraud: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी का खुद कन्यादान कर दूसरे युवक से उसकी शादी करा दी। ये शादी एक साजिश थी जिसे रचा गया था युवक को शादी के नाम पर ठगने के लिए, लेकिन युवक की किस्मत अच्छी थी कि उसे वक्त पर पत्नी के सच का पता चल गया और वो पत्नी को पकड़कर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी महिला का असली पति और शादी में रिश्तेदार बनने वाले लोग फिलहाल फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है

गरीब लड़की बताकर कराई शादी

ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी इलाके में रहने वाले 35 साल के रतन शर्मा के परिवार में पांच भाई हैं और पांचों भाईयों की शादी नहीं हुई है। रतन जबलपुर में एक निजी हॉस्पिटल में टीम लीडर है। वो शादी के लिए लड़की की तलाश में था, जब ये बात रतन के पड़ोस में रहने वाले सोनू तिवारी को पता चली तो उसने साजिश रची और रतन के भाई से कहा कि मुरैना में रहने वाले उसके एक दोस्त अजय चौहान अपनी मुंहबोली गरीब बहन राधा उर्फ दीक्षा मुदगल के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। सोनू के झांसे में रतन का भाई आ गया और मां के साथ लड़की देखने के लिए चला गया।

7 मई को हुई शादी

रतन के भाई और मां ने लड़की दीक्षा की फोटो देखी और उसे पसंद कर लिया। इसके बाद 27 अप्रैल को गोद भराई की रस्म हुई, तब अजय चौहान ने खुद को दीक्षा का मुंहबोला भाई बताकर गोद भराई की रस्म की। इसके बाद 7 मई को शहर की सुखसागर होटल में हिंदू रीति-रिवाज के साथ रतन और दीक्षा की शादी हुई तब भी अजय चौहान ने भाई बनकर दीक्षा का कन्यादान किया। शादी में करीब 7 लाख रुपये खर्च हुए, शादी में दीक्षा की असली सास माया देवी उसकी मां बनी और उसकी बहन शिल्पी, जीजा राघवेंद्र और भाई सत्येंद्र भी लड़की पक्ष बनकर शामिल हुए।

चैट से पता चला कन्यादान करने वाला है असली पति

शादी के बाद रतन दुल्हन दीक्षा को अपने घर लेकर आया, लेकिन शादी के बाद से ही दीक्षा अक्सर मोबाइल पर किसी से चैट करती रहती थी। रतन को उस पर शक हुआ और उसने जब रात में दीक्षा का मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गया। दीक्षा जिससे चैट करती है वो अजय चौहान है जो कि उसका मुंहबोला भाई नहीं बल्कि असली पति है। दोनों ने 2024 में आगरा के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था और पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। दीक्षा का सच जानने के बाद रतन ने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताया और दीक्षा को पकड़कर पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस के सुपुर्द किया।

जेवर-नकदी लेकर भागने वाली थी दीक्षा

बताया गया है कि दीक्षा शादी के बाद नकदी और जेवरात लेकर भागने की फिराक में थी। पीड़ित रतन शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया है, इनमें राधा उर्फ दीक्षा मुद्गल, सोनू उर्फ अजय चौहान, माया देवी, शिल्पी परमार, राघवेंद्र परमार, सत्येंद्र चौहान और सोनू तिवारी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह पहले भी कई लोगों को झूठी शादी के जाल में फंसा चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं।

ये भी पढ़ें

हिडन कैमरे से महिला अधिकारी का केबिन में वीडियो बनाया फिर मांगे 2 लाख रुपये
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 May 2026 04:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पति ने पत्नी का किया कन्यादान, पड़ोसी से कराई शादी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक ही जमीन के कई सौदे: फर्जी रजिस्ट्री कर कंपनी संचालक से ठगे 34.50 लाख

पहले दूसरों को बेच दी जमीन, फिर उसी पर कर दी नई रजिस्ट्री; म्यूटेशन में खुला करोड़ों के खेल जैसा फर्जीवाड़ा
ग्वालियर

पुराने दोस्तों से चैटिंग, इंस्टाग्राम बना कलह का केंद्र

instagram chat
ग्वालियर

कड़ी धूप में 3 दिन रेस्क्यू टीम को छकाने वाला टाइगर निकला नकली, AI से बना था वीडियो

Tiger Rescue
ग्वालियर

Newly Married Couple Death: 25 दिन का साथ... दो दिन पहले पत्नी और अब पति ने दी जान, 25 अप्रैल को हुई थी शादी

gwalior
ग्वालियर

बाजार में गिरावट, सोने की चमक फीकी पड़ी तो जमीन की ओर दौड़े निवेशक

land rate
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.