मां-बेटी तेज-तेज कर रही थीं लड़ाई…पिता को अचानक आया हार्टअटैक, मौत

Heart Attack: एमपी के ग्वालियर शहर में और बेटी के बीच तकरार में पिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक हार्ट पेशेंट बताया गया है। आशंका है कि पत्नी और बेटी के बीच चीख-पुकार में उनकी हालत बिगड़ी और हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह सामने आएगी। वैकुंठ अपार्टमेंट, चिटनिस की गोठ, कोतवाली निवासी अनिल कपूर की सोमवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अनिल पत्नी रितु और बेटी मानसी के साथ रहते थे। मानसी की दो महीने पहले शादी हुई है। वह मायके आई थी।