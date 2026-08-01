दतिया उपचुनाव : 3 सुरक्षा घेरों में 291 EVM, हथियारबंद 50 जवान स्ट्रांग रूम पर तैनात

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए स्ट्रांग रूम के भीतर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। इसके लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की राउंड-द-क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है, ताकि हर गतिविधि की निगरानी होती रहे। प्रशासन ने मतगणना दिवस की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली हैं। प्रत्येक प्रत्याशी की ओर से 22 एजेंटों को प्रवेश की अनुमति होगी। इनमें 20 एजेंट मतगणना कक्ष में मौजूद रहकर प्रत्येक राउंड की गणना पर नजर रखेंगे, जबकि दो अतिरिक्त एजेंट रिजर्व के रूप में अधिकृत रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि मतगणना पूरी तरह पारदर्शी और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराई जाएगी।