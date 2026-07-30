दतिया उपचुनाव का मतदान आज, 2.20 लाख मतदाताओं के हाथ में लोकतंत्र का फैसला

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा के लिए उपचुनाव का दिन है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्र के 291 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। बता दें कि, एक दिन पहले ही मंगलवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके निर्धारित मतदान केंद्रों पर रखवा दिया गया है।