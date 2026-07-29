दतिया कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पर आरोप, ‘राजपरिवार की मर्यादाओं-परंपराओं का किया उल्लंघन’

मीडिया से चर्चा के दौरान हेमलता द्वारा दावा किया गया कि, जब वे राहुल देव सिंह के निवास पर पहुंचीं थी तो वहां भी उन्हें डराने - धमकाने और अपमानित करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि, उस कठिन समय में राहुल देव सिंह ने राज परिवार की गरिमा और सम्मान की रक्षा की थी। वहीं, राहुल देव सिंह ने आरोप लगाया कि, उनके राज्याभिषेक के समय राज परिवार की परंपराओं का बहिष्कार किया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग कर परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई थी।