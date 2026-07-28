पोहे में आई रिकार्ड तेजी, दाल-चावल, चना, तुअर, उड़द, बासमती भी महंगा, जानें इंदौर का बाजार भाव

Indore News : दाल-चावल, शकर, तेल की तेजी ने एक बार फिर आम लोगों की हालत पतली कर दी है। कारण है रॉ-मटेरियल के महंगे होने से खेरची कामकाज प्रभावित है, कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, बारिश के दिनों में जहां अनाज, दलहन, तिलहन, शकर की उपलब्धता में कमी आ रही है जिसके चलते तैयार माल महंगा बिकने लगा है। बीते सप्ताह के मुकाबले मौजूदा समय के भाव में 3 से 4 रुपए किलो तक बढ़ोतरी आ चुकी है।