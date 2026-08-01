1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दतिया

Datia News: चीख-पुकार सुनकर घर में घुसी पुलिस, 24 वर्षीय युवक को चंद सेकंड में बचा लिया

Datia Police Saved Youth- दतिया में दो पुलिसकर्मियों की तत्परता से युवक की जिंदगी बच गई...। अब इन पुलिसकर्मियों की हो रही है तारीफ...।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Manish Geete

Aug 01, 2026

Datia Police Saved Youth

Datia Police Saved Youth- दतिया में चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस के दो जवानों की शनिवार को सभी सराहना कर रहे हैं। (विजुअल एआई जनरेटेड)

Datia Police Saved Youth- बड़ौनी थाना क्षेत्र के ग्राम नींवरी में एक 24 वर्षीय युवक को चुनाव ड्यूटी में तैनात दो पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या करने से बचा लिया। युवक गले में फंदा डालकर झूल गया था, पुलिस कर्मियों ने एनवक्त पर पहुंचकर उसे उतार लिया और उसकी जान बच गई। यदि चंद सेकंड और विलंब हो जाता तो युवक की मौत भी हो सकती थी। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो दिन पहले हुई इस घटना की खबर शनिवार को पूरे दतिया में फैलते ही इसकी चर्चा हो रही है। जो भी सुन रहा है, वो इन पुलिसकर्मियों की तारीफ कर रहा है।

पुलिस के अनुसार गोपाल आदिवासी पुत्र बालकशन आदिवासी अपने घर के कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर मतदान वाले दिन गलत कदम उठाने वाला था। जैसे ही घर वालों को उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं परिजनों ने चीख-पुकार मचा दी। परिजनों की आवाजें सुन पास ही ड्यूटी कर रहे पुलिस के प्रधान आरक्षक विकास पाठक और आरक्षक भानु प्रताप कौरव दौड़कर वहां पहुंच गए। वे उस घर में घुसे और तत्काल गोपाल आदिवासी को गलत काम करने से बचा लिया।

शोर-शराबा सुन लगाई दौड़

घटना उस वक्त हुई जब दोनों जवान मतगणना ड्यूटी के दौरान क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। अचानक मतदान केंद्र के पास स्थित एक मकान से शोर-शराबा सुनाई दिया। मौके पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गोपाल आदिवासी अपने कमरे में साड़ी के फंदे पर झूल रहा है। बिना समय गंवाए, पुलिस ने परिजनों की मदद से उसे नीचे उतारा और धारदार औजार से गले में फंसे फंदे को सावधानीपूर्वक काटकर हटाया। तुरंत ही इसकी सूचना थाना प्रभारी रमेश शाक्य को मोबाइल पर दी गई। उनके निर्देश पर युवक को उसके भाई राहुल और अशोक आदिवासी के साथ चुनाव ड्यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन में बैठाकर शासकीय अस्पताल बड़ौनी पहुंचाया गया।

युवक की जान बच गई

डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है और उसे भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में युवक को पूरी तरह सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में युवक से यह जानकारी ली कि उसने स्वेच्छा से यह कदम उठाया था, हालांकि इसके पीछे के कारणों की अभी और जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि समय रहते पुलिस की मौजूदगी ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया, और परिवार वालों को सचेत रहने की सलाह दी गई है।

अब सभी कर रहे सराहना

शनिवार को यह खबर छपने के बाद शहर में इन पुलिस वालों की जमकर सराहना हो रहा है। लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी इन पुलिसकर्मियों की तत्परता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। पत्रिका भी इन पुलिसकर्मियों के जज्बे को सलाम करता है।

कृषि भूमि से करोड़पति बने आशुतोष तिवारी, जानिए कितने दौलतमंद हैं दतिया के भाजपा प्रत्याशी

ये भी पढ़ें
Ashutosh Tiwari assets

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 03:50 pm

Published on:

01 Aug 2026 03:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / Datia News: चीख-पुकार सुनकर घर में घुसी पुलिस, 24 वर्षीय युवक को चंद सेकंड में बचा लिया

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया उपचुनाव : 3 सुरक्षा घेरों में 291 EVM, हथियारबंद 50 जवान स्ट्रांग रूम पर तैनात

Datia By-Election
दतिया

Datia bypoll- दतिया में वोटिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, इस बार 80 पार हो सकती है वोटिंग

datia by election 2026
दतिया

‘भाजपा ही जीतेगी..’, दतिया में वोट पर्सेंट देख नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा दावा

Datia By-Election
दतिया

दतिया उपचुनाव : भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशी ने किया मतदान, 9 बजे तक 16.33% वोटिंग

Datia by-Election
दतिया

दतिया उपचुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस

Rajendra Bharti moves Supreme Court
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.