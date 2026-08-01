Datia News: चीख-पुकार सुनकर घर में घुसी पुलिस, 24 वर्षीय युवक को चंद सेकंड में बचा लिया

घटना उस वक्त हुई जब दोनों जवान मतगणना ड्यूटी के दौरान क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। अचानक मतदान केंद्र के पास स्थित एक मकान से शोर-शराबा सुनाई दिया। मौके पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गोपाल आदिवासी अपने कमरे में साड़ी के फंदे पर झूल रहा है। बिना समय गंवाए, पुलिस ने परिजनों की मदद से उसे नीचे उतारा और धारदार औजार से गले में फंसे फंदे को सावधानीपूर्वक काटकर हटाया। तुरंत ही इसकी सूचना थाना प्रभारी रमेश शाक्य को मोबाइल पर दी गई। उनके निर्देश पर युवक को उसके भाई राहुल और अशोक आदिवासी के साथ चुनाव ड्यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन में बैठाकर शासकीय अस्पताल बड़ौनी पहुंचाया गया।