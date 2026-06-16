धार में लोकायुक्त ने महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने किसान की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर मंगलवार को रिश्वत की पहली किस्त के तौर 10 हजार रुपये देने के लिए महिला पटवारी के पास भेजा। तय स्थान पर पहले से ही लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही रिश्वतखोर महिला पटवारी कला भट्ट ने किसान से रिश्वत के रुपये लिए तो उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोर महिला पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है।