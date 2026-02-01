महज 3500 में मिलेगा 80 हजार का हीरा, एमपी में क्वांटम तकनीक ने किया कमाल

Diamond- एमपी के हीरे विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां के पन्ना में गुणवत्तायुक्त प्राकृतिक हीरों की खदान है। अब क्वांटम ग्रेड हीरों के मामले में भी वैज्ञानिकों ने कमाल दिखाया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईसर) के वैज्ञानिकों ने हीरा आधारित क्वांटम सेंसिंग तकनीक को टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल-9 (टीआरएल-9) तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब है कि यह तकनीक अब पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार है और प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रही है। खास बात यह है कि क्वांटम सेंसिंग तकनीक से हीरा बहुत सस्ता उपलब्ध होगा। जिन क्रिस्टल और क्वांटम ग्रेड हीरों को विदेशों से करीब 700 से 1000 यूरो (करीब 60 हजार से 90 हजार) में मंगवाया जाता था, अब वही सामग्री देश में ही काफी कम कीमत करीब 2 हजार से 3500 हजार में तैयार की जा सकती है। आईसर वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग से शोध और उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी।