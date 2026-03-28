भाजपा पार्षद ने गाड़ी के शीशे तोड़े, बिजली कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा

BJP Councilor Attacks : मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी से नेता और पार्षद की दबंगई से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि, बीती रात यहां बिजली विभाग की मेंटेनेंस टीम पर हमला हुआ है। खास बात ये है कि, ये हमला किसी गुंडे-बदमाश ने नहीं, बल्कि भाजपा नेता ने किया है। हमले में सरकारी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। यही नहीं, कर्मचारियों से मारपीट तक की गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उनके साथ हुई मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। यही नहीं, कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर काम बंद की चेतावनी दी है।