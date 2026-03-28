सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम मोहन दुखी, की बड़ी घोषणा

इधर, प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि, दोषियों पर बिना देरी किए कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद दिलवाने का वादा भी किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों से वादा लेने के बाद परिजन और स्थानीय लोग मान गए। इसके बाद चक्काजाम खत्म कर दिया गया और शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। फिलहाल, अब इस मामले में खुद सीएम ने दुख जताते हुए हादसे का शिकार लोगों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।