पाटण : रानी की वाव उत्सव में लोकगायक ऋषभ की संगीत प्रस्तुति

सदियों पूर्व समय के प्रवाह में भूमि में दबी इस धरोहर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने ईस्वी सन 1968 में उत्खनन के माध्यम से पुनः उसके मूल स्वरूप में उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2014 में रानी की वाव को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। 2018 में 100 रुपए के नए नोट पर रानी की वाव को स्थान मिला, जो इसकी वैश्विक पहचान का प्रमाण है। ठाकोर ने कहा कि रानी की वाव पाटण की शान, गुजरात की पहचान और भारत की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत प्रतीक बन चुकी है। देश-विदेश से हजारों पर्यटक यहां आकर हमारे पूर्वजों की कलात्मक दृष्टि को नमन करते हैं।