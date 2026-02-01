अहमदाबाद शहर की 386 आंगनबाड़ी बनेंगी हाईटेक, छेड़ा अभियान

मनपा के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (आइसीडीएस) विभाग के तहत वर्तमान में कुल 2128 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। राज्य सरकार के अनुदान से इन संस्थाओं में आंतरिक ढांचे को मजबूत बनाने और बाल विकास की गति को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य केवल मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उन्हें खेल-खेल में शिक्षा प्रदान करे।