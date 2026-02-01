अहमदाबाद में एक्यूआइ नियंत्रण के लिए बनेंगे टावर

मनपा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर की रोकथाम के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत जागरूकता अभियान, जांच शिविर और उपचार सुविधाओं पर जोर दिया गया है। उद्देश्य है कि नागरिकों को समय पर निदान और उपचार मिले ताकि समय रहते कैंसर का उपचार हो सके। इसके लिए बजट में दो करोड़ रुपए का प्रावधान है।