10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद में एक्यूआइ नियंत्रण के लिए बनेंगे टावर

Ahmedabad: शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके तहत विशेष टावर बनाए जाएंगे, जो प्रदूषित हवा को खींचकर शुद्ध हवा छोड़ेंगे। इस तकनीक से शहर का एक्यूआइ स्तर बेहतर होगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। गंदगी स्थलों की सफाई व्यवस्था मनपा ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 10, 2026

AMC Budget

File phogo

Ahmedabad: शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके तहत विशेष टावर बनाए जाएंगे, जो प्रदूषित हवा को खींचकर शुद्ध हवा छोड़ेंगे। इस तकनीक से शहर का एक्यूआइ स्तर बेहतर होगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा।

गंदगी स्थलों की सफाई व्यवस्था

मनपा ने शहर में गंदगी एकत्र स्थलों (न्यूज़ेंस स्पॉट) की सफाई और प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधान किया है। तीन करोड़ के खर्च से मशीनरी और टेंडर प्रणाली से सफाई कार्य को नियमित और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

सर्वाइकल और ओरल कैंसर रोकथाम

मनपा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर की रोकथाम के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत जागरूकता अभियान, जांच शिविर और उपचार सुविधाओं पर जोर दिया गया है। उद्देश्य है कि नागरिकों को समय पर निदान और उपचार मिले ताकि समय रहते कैंसर का उपचार हो सके। इसके लिए बजट में दो करोड़ रुपए का प्रावधान है।

एसटीपी में नया मॉनिटरिंग सिस्टम

शहर के एसटीपी में नया मॉनिटरिंग सिस्टम और सॉलिड वेस्ट डी‑क्लोराइजेशन प्लांट लगाने के लिए 4 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस तकनीक से पानी की शुद्धिकरण प्रक्रिया बेहतर होगी और वेस्ट मैनेजमेंट अधिक प्रभावी बनेगा। नागरिकों को स्वच्छ जल और बेहतर पर्यावरण का लाभ मिलेगा।

झुग्गी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग

शहर की पुरानी झुग्गियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस योजना से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

हेरिटेज टूरिज्म का विकास

शहर में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत हेरिटेज बिल्डिंग और सांस्कृतिक केंद्रों का नवीनीकरण होगा, साथ ही ओपन बस से सिटी टूर शुरू किया जाएगा। इससे पर्यटन ब

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Feb 2026 10:00 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद में एक्यूआइ नियंत्रण के लिए बनेंगे टावर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आणंद जिले के युवक-युवती अज़रबैजान में लापता, सांसद के हस्तक्षेप से सुरक्षित बचाया

अहमदाबाद

Ahmedabad: कुआलालंपुर से आए यात्री के पास से 6.8 किलो हेरोइन जब्त

Ahmedabad Customs
अहमदाबाद

Ahmedabad: क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के दो कुख्यात गैंगस्टरों को दबोचा

Ahmedabad Crime branch
अहमदाबाद

चुनावी वर्ष में अहमदाबाद मनपा ने बजट में संशोधन कर बढ़ाए 1500 करोड़, 18518 करोड़ रुपए का बजट पेश

AMC Budget
अहमदाबाद

साधन सम्पन्न परिवार की इंजीनियर पुत्री विश्वा ने किया वर्षीदान, कल लेंगी दीक्षा

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.