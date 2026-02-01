Ahmedabad: क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के दो कुख्यात गैंगस्टरों को दबोचा

क्राइम ब्रांच सूत्रों के तहत रवि गोदारा गुजरात व अहमदाबाद में फिरौती वसूली का नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में है। वह स्थानीय स्तर पर टारगेट तलाशने में जुटा था। इसके लिए उसने अपने इन दोनों ही गुर्गों को अहमदाबाद भेजा था। क्राइम ब्रांच को मिली पुख्ता ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इन दोनों पर नजर रखी गई। इसके बाद सात घंटे तक चली रोमांचक कार्रवाई में अपराधियों ने गिरफ्तारी से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच की सतर्कता और तेज रणनीति के आगे उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं। आखिरकार टीम ने दोनों को धर दबोचा।