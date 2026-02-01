अहमदाबाद में शुरू हुआ देश का पहला मनपा संचालित सीएनजी श्वान शवदाहगृह

मनपा ने इस श्वान शवदाहगृह में श्वान के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। पालतू श्वान की मौत होने पर श्वान मालिक को मनपा की ओर से घोषित 155303 नंबर पर फोन कर जानकारी देनी होगी। पालतू श्वान की पंजीकरण की रसीद भेजनी होगी। इस पर विभाग की अंतिम धाम जीव सेवा रथ, फूल, पूजा सामग्री के साथ मृत श्वान को स्थल पर मालिक की विधिवत मुलाकात लेकर मालिक के घर से पूजा विधि करने के बाद सम्मान पूर्वक शवदाहगृह लेकर पहुंचेगी। मालिक चाहे तो श्वान के अंतिम संस्कार विधि में मौजूद रह सकता है।यदि श्वान का पंजीकरण न हुआ हो तो ऐसे श्वान मालिक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, श्वान सेवा डोनेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्वान मालिक के लिए फोटो अथवा वीडियो एवं पालतू श्वान के मृत्यु प्रमाण पत्र और वार्षिक पुण्यतिथि के लिए संदेश की व्यवस्था भी की गई है।