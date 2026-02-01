सिविल अस्पताल में अब यूरोडायनेमिक स्टडी से मूत्र संबंधी रोगों का होगा मुफ्त निदान

यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डाॅ. श्रेणिक शाह के अनुसार, यह जांच उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जिन्हें बार-बार पेशाब की समस्या, पेशाब रोक न पाने की परेशानी, दर्द, न्यूरोजेनिक ब्लेडर, प्रोस्टेट की समस्या है। महिलाओं को यूरिन लीकेज, स्पाइनल इंजरी, डायबिटीज और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। निशुल्क जांच होने के कारण महिला और पुरुष दोनों ही तरह के मरीजों को आर्थिक बोझ सहन नहीं करना होगा। यह जांच निजी अस्पतालों में काफी महंगी होती है। सटीक जांच होने पर मरीजों का बेहतर उपचार संभव हो पाएगा