8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार

Ahmedabad. हिप्नोटाइज करके बुजुर्ग महिलाओं, पुरुषों को ठगने वाले एक शातिर आरोपी को जोन-7 उपायुक्त की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने अहमदाबाद के सरखेज इलाके से पकड़ा है। इसके पास से तीन लाख के सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। यह आभूषण उसने इसी प्रकार से ठगी करके ऐंठे थे। जोन-7 एलसीबी टीम ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 08, 2026

Ahmedabad Police

Ahmedabad. हिप्नोटाइज करके बुजुर्ग महिलाओं, पुरुषों को ठगने वाले एक शातिर आरोपी को जोन-7 उपायुक्त की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने अहमदाबाद के सरखेज इलाके से पकड़ा है। इसके पास से तीन लाख के सोने के आभूषण बरामद हुए हैं।

यह आभूषण उसने इसी प्रकार से ठगी करके ऐंठे थे। जोन-7 एलसीबी टीम ने रविवार को बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम करणनाथ पढियार (मदारी) है। यह मूलरूप से गांधीनगर जिले की दहेगाम तहसील के गणेशपुरा मदारीवास का रहने वाला है। फिलहाल अहमदाबाद दस्क्रोई तहसील में नारोल इलाके में पीपलज गांव के मदारीनगर की झुग्गी में रहता है। इसकी उम्र 24 साल ही है। यह ऑटो रिक्शा चलाता है।

खुद को भुवा बताकर जीतता विश्वास

पुलिस के अनुसार शातिर आरोपी खुद को भुवा बताते हुए बुजुर्ग लोगों से बातचीत करता था। मंदिर जाने का रास्ता पूछने के बहाने से राह चलती बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता था। बातचीत में उनका विश्वास जीतता और फिर हिप्नोटाइज करके बुजुर्ग महिला के शरीर पर जो आभूषण होते थे। उन्हें ले लेता था और फरार हो जाता था।

डेढ़ माह पहले राजकोट में महिला से ठगे आभूषण

आरोपी के पास से बरामद हुए सोने के तीन लाख रुपए कीमत के आभूषणों के बारे में पूछताछ करने पर इसने कबूला कि यह आभूषण उसने राजकोट शहर के गांधीग्राम थाना क्षेत्र से डेढ़ महीने पहले ठगे थे। आरोपी ने राजकोट माधापर चौराहे के पास सुबह करीब सवा नौ बजे एक प्रौढ़ महिला को रोका और उनसे मंदिर का रास्ता पूछा था। फिर बातचीत करते हुए खुद को भुवा बताया और बातों बातों में महिला को हिप्नोटाइज करके उनके हाथ में पहनीं सोने की दो-दो चूडि़यों में से एक-एक चूड़़ी ठग ली थी और फरार हो गया था।

इस संबंध में राजकोट के गांधीग्राम थाने में प्राथमिकी दर्ज है। इसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझाने में सफलता पाई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी मुकेशनाथ चौहान (मदारी) फरार है। जो इस ठगी के दौरान इसके साथ था।

तीन साल पहले दर्ज हुए हैं दो मामले

जांच में सामने आया कि शातिर आरोपी के विरुद्ध तीन साल पहले वर्ष 2023 में राज्य मेंं दो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला सुरेन्द्रनगर जिले के पाणीशीणा थाने में और दूसरा अहमदाबाद ग्रामीण के असलाली थाने में दर्ज है। यह चोरी और ठगी के मामले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

08 Feb 2026 10:04 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद शहर की 386 आंगनबाड़ी बनेंगी हाईटेक, छेड़ा अभियान

अहमदाबाद

सिविल अस्पताल में अब यूरोडायनेमिक स्टडी से मूत्र संबंधी रोगों का होगा मुफ्त निदान

Ahmedabad civil hospital
अहमदाबाद

Ahmedabad: डिजिटल अरेस्ट चल रही महिला को असली पुलिस ने बचाया

Ahmedabad Police
अहमदाबाद

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य में संरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर

अहमदाबाद

सीएम ने बात याद रखी और आज मेरा व मेरे स्कूल का सपना कर दिया पूरा : साम्या

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.