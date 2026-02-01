Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार

आरोपी के पास से बरामद हुए सोने के तीन लाख रुपए कीमत के आभूषणों के बारे में पूछताछ करने पर इसने कबूला कि यह आभूषण उसने राजकोट शहर के गांधीग्राम थाना क्षेत्र से डेढ़ महीने पहले ठगे थे। आरोपी ने राजकोट माधापर चौराहे के पास सुबह करीब सवा नौ बजे एक प्रौढ़ महिला को रोका और उनसे मंदिर का रास्ता पूछा था। फिर बातचीत करते हुए खुद को भुवा बताया और बातों बातों में महिला को हिप्नोटाइज करके उनके हाथ में पहनीं सोने की दो-दो चूडि़यों में से एक-एक चूड़़ी ठग ली थी और फरार हो गया था।