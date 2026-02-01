आतंकवाद विरुद्ध लड़ाई में गुजरात एटीएस का देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन: संघवी

संघवी ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस और एटीएस के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक ही दिन में सुरक्षा और आवास से जुड़े कई बड़े प्रकल्पों की नींव रखी गई है। इनमें छारोड़ी में 47.98 करोड़ की लागत से बनने वाला अत्याधुनिक एटीएस भवन के अलावा बोडकदेव में 33.49 करोड़ का अर्बन पुलिस स्टेशन, अमराईवाड़ी पुलिस लाइन में 74.62 करोड़ के पुलिस आवास और पीएसआइ क्वार्टर्स, कागडापीठ में 39.68 करोड़ से बनने वाले पुलिस आवास, सैजपुर बोघा में 5.74 करोड़ से बनने वाले डॉग केनाल व ट्रेनिंग ऑफिस और 1.34 करोड़ की लागत से एसआरपी ग्रुप-2 के बंगले के कार्य शामिल हैं।