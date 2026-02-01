Ahmedabad: डिजिटल अरेस्ट चल रही महिला को असली पुलिस ने बचाया

कोटडिया ने बताया कि महिला को 6 फरवरी को फोन आता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि वह एयरपोर्ट से कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा है। महिला का कोई मित्र विदेश से आया है। उसके पास काफी कैश मिला है। उसे पकड़ा है। उसने महिला का नाम दिया है। ऐसे में महिला को भी पकड़ना होगा। ऐसा कहते हुए वह धमकाता है और तीन लाख की मांग करता है। अलग-अलग नंबर से फोन आने लगते हैं। एक व्यक्ति सीबीआइ अधिकारी बनकर फोन करता है। फोन नंबरों की जानकारी जुटाने को महिला घर के पास के एक साइबर कैफे भी गई। वहां जानकारी जुटाने की स्थिति में साइबर कैफे संचालक को शंका हुई, जिससे उसने महिला को नजदीकी पुलिस चौकी में जाने को कहा। गनीमत रही कि महिला चौकी में गई और पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कार्रवाई की, जिससे उसकी जान बच गई।