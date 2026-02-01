अपना उद्योग लगाने के लिए युवाओं को मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण

प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब अपना नया बिजनेस शुरू करने या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीना ने दी। ग्राम पंचायत रायला में निरीक्षण एवं भ्रमण के दौरान जिले की प्रभारी सचिव मंजू राजपाल और जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने युवाओं से सीधा संवाद किया। अधिकारियों ने युवाओं का आव्हान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और स्वयं का रोजगार स्थापित कर दूसरों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित करें।