भीलवाड़ा के मजदूर की नासिक में संदिग्ध हालात में मौत, आसींद में आक्रोश

मृतक की पत्नी कैसी देवी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पति रमेश चंद्र भील करीब एक महीने पहले भाटी खेड़ा निवासी बलबीर सिंह के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले (मनवाड़ तहसील) में मजदूरी के लिए गया था। सात दिन पहले उसकी पति से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद संपर्क नहीं हो पाया। इसी बीच 2 फरवरी को सुबह 11 बजे वहां मौजूद संजय सिंह नामक व्यक्ति ने रमेश के भाई को फोन कर वेरिफिकेशन के नाम पर रमेश का 'आधार कार्ड' 'व्हाट्सएप' पर मंगवाया। आधार कार्ड भेजने के 15 मिनट बाद ही संजय सिंह ने फोन कर रमेश की मौत की सूचना दे दी। इस संदिग्ध घटनाक्रम के बाद परिजन महाराष्ट्र पहुंचे और शव को आसींद लेकर आए।