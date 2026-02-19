Jaipur: रेस्टोरेंट पर 100 करोड़ की टैक्स चोरी का शक, जयपुर से मुंबई तक हड़कंप, रेड के दौरान भी काउंटर पर बिकते रहे कचौरी-समोसे

आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा था। बुधवार सुबह 7 बजे एक साथ 6 शहरों के 33 ठिकानों पर दबिश दी गई। जयपुर में सबसे अधिक 26 ठिकानों पर रेड और मुंबई के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर टीम का डेरा। अन्य शहरों में उदयपुर (2 ठिकाने), कोटा, श्रीगंगानगर, करौली और हिंडौन में भी एक-एक जगह कार्रवाई चल रही है।