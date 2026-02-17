राजस्थान के युवक को लूट ले गई यूपी की दुल्हन, घर से बाहर निकली और फिर नहीं लौटी

दौसा। जिले के बसवा थाना क्षेत्र से शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बनापुरा गांव निवासी अनिल कुमार को विवाह का झांसा देकर न केवल 3.50 लाख रुपये ऐंठ लिए गए, बल्कि शादी के कुछ ही दिनों बाद दुल्हन घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित को जब स्थानीय स्तर पर राहत नहीं मिली तो उसने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।