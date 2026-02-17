17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के युवक को लूट ले गई यूपी की दुल्हन, घर से बाहर निकली और फिर नहीं लौटी

राजस्थान के दौसा जिले से शादी के बहाने लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादी कराने के लिए पहले 3.50 लाख रुपए दिए। वहीं शादी के बाद यूपी से आई दुल्हन सारा 'माल-पानी' लेकर फरार हो गई।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Feb 17, 2026

Dausa shadi

फरार दुल्हन और पीड़ित युवक (फाइल फोटो)

दौसा। जिले के बसवा थाना क्षेत्र से शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बनापुरा गांव निवासी अनिल कुमार को विवाह का झांसा देकर न केवल 3.50 लाख रुपये ऐंठ लिए गए, बल्कि शादी के कुछ ही दिनों बाद दुल्हन घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित को जब स्थानीय स्तर पर राहत नहीं मिली तो उसने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

अनिल के अनुसार, कुछ बिचौलियों ने उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की रहने वाली युवती शिवानी से कराई थी। शादी तय करने के एवज में साढ़े तीन लाख रुपये की मांग की गई। 10 दिसंबर 2025 को स्टाम्प पेपर पर एक लिखित समझौता तैयार किया गया और पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह करा दिया गया। परिवार को भरोसा दिलाया गया कि आगे चलकर विधिवत कोर्ट मैरिज भी कराई जाएगी।

शादी के 20 दिन बाद भागी दुल्हन

बताया गया कि शादी के करीब 20 दिन बाद, 30 दिसंबर की सुबह शिवानी घर से बर्तन साफ करने के बहाने बाहर गई, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने तलाश की तो पता चला कि अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण और लगभग 10 हजार रुपये नकद गायब हैं। इसके बाद परिवार को ठगी का अहसास हुआ।

कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

पीड़ित ने पहले बसवा थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर बांदीकुई न्यायालय में अर्जी लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शिवानी सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जांच अधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि अदालत के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि महिला कथित तौर पर लिव-इन संबंध में रह रही थी। परिवादी ने कुछ लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

ममता बनाम मोहब्बत: बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भाग रहीं मां, 15% बढ़ा ‘हम दिल दे चुके सनम’ वाला ट्रेंड
जयपुर
Photo- Ai Generated

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 05:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के युवक को लूट ले गई यूपी की दुल्हन, घर से बाहर निकली और फिर नहीं लौटी

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Roadways Bus Stand: राजस्थान में यहां केंद्रीय बस स्टैंड होने के बावजूद 3 जगह से चल रही रोडवेज बसें, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

Central Bus Stand, Mahwa (2)
दौसा

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: ग्रामीण अंचलों में सियासी हलचल तेज, आरक्षण लॉटरी का बेसब्री से इंतजार

Rajasthan Panchayat Election (1)
दौसा

किसानों के लिए खुशखबर: राजस्थान में खारे पानी में भी लहलहाएगी जौ की फसल, 120 दिन में पककर होगी तैयार

barley harvest
दौसा

Good News: दौसा व बांदीकुई में इन ट्रेनों का ठहराव मंजूर, रेल यात्रियों का दिल्ली-आगरा-जयपुर का सफर होगा आसान

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.