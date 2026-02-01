Rajasthan: ‘लूट मचा रखी है, मुंह से खाया नाक से निकलवा लूंगा’, ओमप्रकाश हुडला और ईओ हुए आमने-सामने

ओम प्रकाश हुडला और ईओ आमने-सामने (फोटो-पत्रिका)
मंडावर (दौसा)। नगर पालिका में अस्थायी सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर बुधवार दोपहर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। वेतन भुगतान में देरी से नाराज कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला पालिका पहुंच गए, जिससे माहौल गरमा गया।
स्थिति बिगड़ती देख कार्यवाहक ईओ प्रकाश चंद मीणा पालिका परिसर से बाहर निकलने लगे। वे बाइक से वैकल्पिक रास्ते से निकलना चाहते थे, लेकिन सड़क जाम होने से आगे नहीं बढ़ सके। इसी दौरान पूर्व विधायक और कर्मचारी वहां पहुंच गए और उन्हें रोक लिया।
मौके पर पूर्व विधायक हुडला ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'ये लूट मचा रखी है, मुंह से खाया नाक से निकलवा लूंगा।' कर्मचारियों ने भी वेतन काटने और मनमानी के आरोप लगाए। बढ़ते विवाद के बीच ईओ अंदर चले गए और सफाई ठेकेदार से फोन पर बात की।
पूर्व विधायक ने कर्मचारियों के साथ पालिका परिसर में धरना दिया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, वे पीछे नहीं हटेंगे। अंततः ईओ ने दो दिन में बकाया वेतन भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
पालिका परिसर में हुई बहस और धरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग