Rajasthan: ‘लूट मचा रखी है, मुंह से खाया नाक से निकलवा लूंगा’, ओमप्रकाश हुडला और ईओ हुए आमने-सामने

मौके पर पूर्व विधायक हुडला ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'ये लूट मचा रखी है, मुंह से खाया नाक से निकलवा लूंगा।' कर्मचारियों ने भी वेतन काटने और मनमानी के आरोप लगाए। बढ़ते विवाद के बीच ईओ अंदर चले गए और सफाई ठेकेदार से फोन पर बात की।