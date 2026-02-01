दौसा में आया भूंकप!, एक घर ढहा, तुरंत पहुंची टीम, 4 जनों को बचाया, चल रही थी मॉक ड्रिल

मॉक ड्रिल में सभी विभाग और जरूरी टीमें समय पर पहुंच गईं, लेकिन हकीकत में अगर ऐसा हो गया तो एम्बुलेंस का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पीजी कॉलेज से गांधी तिराहा होते हुए संस्कृत कॉलेज तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन यहां अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं। आए दिन जाम जैसे हाल रहते हैं। लोगों का कहना है कि यदि हकीकत में किसी दिन जरूरत पड़ गई तो एम्बुलेंस जाम में फंस सकती है।