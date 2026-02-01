18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा में आया भूंकप!, एक घर ढहा, तुरंत पहुंची टीम, 4 जनों को बचाया, चल रही थी मॉक ड्रिल

दौसा में भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल कर बचाव का अभ्यास किया। ड्रिल में ढहे मकान से चार जनों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाने का सफल प्रदर्शन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Rakesh Mishra

Feb 18, 2026

Earthquake in Dausa, Earthquake, Earthquake mock drill, Earthquake mock drill in Dausa, Earthquake mock drill in Rajasthan, Dausa news, Rajasthan news, दौसा में भूकंप, भूकंप, भूकंप मॉक ड्रिल, भूकंप मॉक ड्रिल इन दौसा, भूकंप मॉक ड्रिल इन राजस्थान, दौसा न्यूज, राजस्थान न्यूज

दौसा में घायल को छत से उतारने का अभ्यास करते टीम सदस्य। फोटो- पत्रिका

दौसा। शहर में बुधवार दोपहर बाद तीन बजकर पांच मिनट पर भूकम्प आया। भूकम्प से कलक्ट्रेट के पास एक घर ढह गया। इसके बाद तुरंत पहुंची टीमों ने चार जनों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। यह हकीकत में नहीं हुआ, बल्कि गुजरात के वडोदरा से आई एनडीआरएफ टीम ने मॉक ड्रिल के दौरान बचाव के अभ्यास में यह किया।

कलक्ट्रेट में एनडीआरएफ के अधिकारियों ने आमजन को भी बचाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताईं। इस दौरान कलक्टर देवेन्द्र कुमार, एसपी सागर राणा, एडीएम अरविंद कुमार शर्मा, एएसपी हेमंत, एसडीएम संजू मीणा, तहसीलदार गजानंद मीणा, यूआईटी सचिव महेन्द्र लूणिया, डिप्टी धर्मेन्द्र, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, कोतवाल भगवान सहायक, पटवारी सीताराम मीणा सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रदर्शनी भी लगाई

भूकम्प के दौरान बचाव में काम लिए जाने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने एक-एक उपकरण के उपयोग की जानकारी दी। साथ ही सैटेलाइट फोन की जानकारी दी।

अस्पताल की राह कठिन

मॉक ड्रिल में सभी विभाग और जरूरी टीमें समय पर पहुंच गईं, लेकिन हकीकत में अगर ऐसा हो गया तो एम्बुलेंस का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पीजी कॉलेज से गांधी तिराहा होते हुए संस्कृत कॉलेज तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन यहां अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं। आए दिन जाम जैसे हाल रहते हैं। लोगों का कहना है कि यदि हकीकत में किसी दिन जरूरत पड़ गई तो एम्बुलेंस जाम में फंस सकती है।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत, मजदूरी कर लौट रहे थे घर
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 07:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में आया भूंकप!, एक घर ढहा, तुरंत पहुंची टीम, 4 जनों को बचाया, चल रही थी मॉक ड्रिल

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ‘लूट मचा रखी है, मुंह से खाया नाक से निकलवा लूंगा’, ओमप्रकाश हुडला और ईओ हुए आमने-सामने

Om Prakash Hudla
दौसा

Rajasthan Looteri Dulhan: शादी के 19 दिन बाद 3.5 लाख कैश और सोने-चांदी के जेवर लेकर भागी दुल्हन

Looteri-Dulhan
दौसा

जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर चलती कार बनी आग का गोला, गुजरात की तरफ जा रहे थे कार सवार दंपति

fire in car
दौसा

राजस्थान के युवक को लूट ले गई यूपी की दुल्हन, घर से बाहर निकली और फिर नहीं लौटी

Dausa shadi
दौसा

Roadways Bus Stand: राजस्थान में यहां केंद्रीय बस स्टैंड होने के बावजूद 3 जगह से चल रही रोडवेज बसें, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

Central Bus Stand, Mahwa (2)
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.