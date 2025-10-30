Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

रेलवे मॉक ड्रिल: जामसर स्टेशन के पास ट्रेन के  2 कोच पटरी से उतरे, NDRF-SDRF ने 30 घायलों को निकाला बाहर

Railway Mock Drill: सूचना मिलते ही रेलवे अस्पताल लालगढ़, राजकीय अस्पताल बीकानेर, अग्निशमन विभाग, सिविल पुलिस और स्काउट गाइड संगठन को अलर्ट कर दिया गया। सभी विभागों ने मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Oct 30, 2025

Railway Mock drill

रेलवे की मॉक ड्रिल (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। रेलवे विभाग द्वारा गुरुवार को जामसर स्टेशन यार्ड में बड़े स्तर पर आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस संयुक्त अभ्यास में एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), रेलवे संरक्षा विभाग, पुलिस बल, अग्निशमन विभाग, स्काउट-गाइड संगठन और चिकित्सा टीमें शामिल रहीं। मॉक ड्रिल का उद्देश्य रेल दुर्घटना की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जांच करना था।

अभ्यास के तहत मॉक सिचुएशन तैयार की गई, जिसमें गाड़ी संख्या 19720 के दो कोचों के पटरी से उतरने की काल्पनिक घटना दर्शाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (SPART) और दुर्घटना राहत गाड़ी (ART) को मौके पर रवाना किया गया। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी त्वरित कार्रवाई के लिए जामसर स्टेशन पहुंचीं।

घायलों को एंबुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल

सूचना मिलते ही रेलवे अस्पताल लालगढ़, राजकीय अस्पताल बीकानेर, अग्निशमन विभाग, सिविल पुलिस और स्काउट गाइड संगठन को भी अलर्ट कर दिया गया। सभी विभागों ने मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। टीमों ने दुर्घटनाग्रस्त कोचों से करीब 30 घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।

ये अधिकारी रहे मौजूद

इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक रुपेश कुमार, एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर प्रवीण कुमार, एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर बीरबल सिंह, जामसर सिविल इंस्पेक्टर रवि कुमार और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र पुनिया सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

सभी एजेंसियों ने किया बेहतर काम

पूरे अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों ने अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता से किया। अभ्यास के बाद अधिकारियों ने बताया कि रेलवे के निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं सही पाई गईं, और यह मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अभ्यास से आपात स्थितियों में राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उपयोगी अनुभव प्राप्त हुआ।

ये भी पढ़ें

Pushkar Mela 2025: गोपाष्टमी तिथि पर पुष्कर मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, एक साथ बजे 121 नगाड़े, आसमान में लहराया खास झंडा
अजमेर
pushkar mela 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Railway news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 04:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / रेलवे मॉक ड्रिल: जामसर स्टेशन के पास ट्रेन के  2 कोच पटरी से उतरे, NDRF-SDRF ने 30 घायलों को निकाला बाहर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मां बड़ी या ममताः पैदा होते ही मां ने मरने के लिए फेंका, दूसरी ने उठाया, तीसरी ने स्तनपान करा बचाई जान

बीकानेर

Bikaner: सरकारी नौकरी वाली पत्नी के अवैध संबंधों से दुखी पति ने उठाया खौफनाक कदम, पकड़ा गया प्रेमी

बीकानेर

Hanuman Beniwal: RLP स्थापना दिवस पर महारैली, गरजे हनुमान बेनीवाल, निशाने पर CM भजनलाल और गहलोत

Hanuman Beniwal
बीकानेर

एक प्रधानाचार्य निलम्बित, वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के दिए निर्देश

बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा।
बीकानेर

गुलाबी सर्दी के साथ सैलानियों से गुलजार हुआ बीकाणा

किला देखने पहुंचे पर्यटक।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.