रेलवे मॉक ड्रिल: जामसर स्टेशन के पास ट्रेन के  2 कोच पटरी से उतरे, NDRF-SDRF ने 30 घायलों को निकाला बाहर

अभ्यास के तहत मॉक सिचुएशन तैयार की गई, जिसमें गाड़ी संख्या 19720 के दो कोचों के पटरी से उतरने की काल्पनिक घटना दर्शाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (SPART) और दुर्घटना राहत गाड़ी (ART) को मौके पर रवाना किया गया। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी त्वरित कार्रवाई के लिए जामसर स्टेशन पहुंचीं।