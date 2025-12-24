24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner Fire: मूंगफली लदे ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी, सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

नापासर क्षेत्र में बुधवार को एक मूंगफली से लदे ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर जलती हुई मूंगफली से भरी बोरियां फैल गईं।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Dec 24, 2025

Napasar Fire

हादसे के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। जिले के नापासर क्षेत्र में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकारी खरीद केंद्र से मूंगफली की बोरियां लेकर वेयरहाउस जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गौण कृषि मंडी से निकलते समय ट्रक ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के संपर्क में आ गया। तारों से निकली चिंगारियों ने ट्रक में ऊपर तक लदी मूंगफली की बोरियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे देखते ही देखते आग भड़क उठी। इस हादसे में लाखों रुपए की मूंगफली जलकर राख हो गई।

रेलवे फाटक के पास मौजूद राजकुमार माली, राधाकिशन व्यास, घनश्याम माली, कैलाश, मुरली भारती सहित अन्य युवाओं ने हालात को संभालने की कोशिश की। सभी ने साहस दिखाते हुए ट्रक पर चढ़कर आग लगी बोरियों को नीचे गिराना शुरू किया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके, लेकिन तेज लपटों के कारण आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका।

सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

घटना की सूचना मिलने पर नापासर थाने की सीआई सुषमा शेखावत और एएसआई जगदीश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। आग तेजी से बढ़ती देख ट्रक चालक ट्रक को बीकानेर रोड की ओर सुनसान इलाके में ले गया। इस दौरान ट्रक से जलती हुई बोरियां सड़क पर गिरती रहीं, जिससे करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर मूंगफली के ढेर लग गए।

एक घंटे बाद पहुंची दमकल टीम

बीकानेर रोड पर एरिया की टंकी के पास ट्रक को रोककर आसपास से पानी मंगवाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से आग को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया। आग बुझाने के प्रयासों के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लगभग एक घंटे बाद बीकानेर से दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। इसके बाद ट्रक को वापस गौण मंडी ले जाया गया, जहां दमकल की मदद से बची हुई बोरियों पर पानी डलवाकर ट्रक को पूरी तरह खाली कराया गया।

नगर पालिका के पास दमकल वाहन नहीं

लगातार दूसरी बार ट्रक में आग लगने की घटना ने नापासर नगर पालिका क्षेत्र में दमकल सुविधा के अभाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका के पास दमकल जैसी आवश्यक आपात सुविधा का न होना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

Hanumangarh News: पीलीबंगा में डिस्कॉम की लापरवाही से लाइनमैन की मौत, अचानक सप्लाई चालू करने से हुआ हादसा
हनुमानगढ़
pilibanga

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Fire: मूंगफली लदे ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी, सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner: देश के नक्शे में हैं, रेल के नहीं; 78 साल बाद भी लोगों का एक ही सवाल, कब बजेगी रेल की सीटी?

अनूपगढ़-बीकानेर वाया छत्तरगढ़ रेल प्रोजेक्ट शुरू होने का इंतजार, पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर

नए साल को लेकर एडवांस बुकिंग, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

रायसर डेजर्ट पहुंचे सैलानी
बीकानेर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का दशम दीक्षांत समारोह बुधवार को

दीक्षांत समारोह के पोस्टर का विमोचन करते कुलगुरु
बीकानेर

आकाश से उतरती है आस्था और झपट ले जाती है कष्ट, उड़ती चील को गुलगुले खिलाने की परंपरा

बीकानेर में उड़ती चील को गुलगुले खिलाने की अनुठी परंपरा, पत्रिका फोटो
बीकानेर

सीआईडी कांस्टेबल की अनूठी पहल: साइकिल पर हेलमेट पहन कर दे रहा सड़क सुरक्षा का संदेश

साइकिल पर भी हेलमेट जरूरी का संदेश देते कांस्टेबल।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.