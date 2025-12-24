Bikaner Fire: मूंगफली लदे ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी, सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

बीकानेर। जिले के नापासर क्षेत्र में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकारी खरीद केंद्र से मूंगफली की बोरियां लेकर वेयरहाउस जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गौण कृषि मंडी से निकलते समय ट्रक ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के संपर्क में आ गया। तारों से निकली चिंगारियों ने ट्रक में ऊपर तक लदी मूंगफली की बोरियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे देखते ही देखते आग भड़क उठी। इस हादसे में लाखों रुपए की मूंगफली जलकर राख हो गई।