Bikaner Fire: मूंगफली लदे ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी, सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

हादसे के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। जिले के नापासर क्षेत्र में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकारी खरीद केंद्र से मूंगफली की बोरियां लेकर वेयरहाउस जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गौण कृषि मंडी से निकलते समय ट्रक ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के संपर्क में आ गया। तारों से निकली चिंगारियों ने ट्रक में ऊपर तक लदी मूंगफली की बोरियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे देखते ही देखते आग भड़क उठी। इस हादसे में लाखों रुपए की मूंगफली जलकर राख हो गई।
रेलवे फाटक के पास मौजूद राजकुमार माली, राधाकिशन व्यास, घनश्याम माली, कैलाश, मुरली भारती सहित अन्य युवाओं ने हालात को संभालने की कोशिश की। सभी ने साहस दिखाते हुए ट्रक पर चढ़कर आग लगी बोरियों को नीचे गिराना शुरू किया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके, लेकिन तेज लपटों के कारण आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका।
घटना की सूचना मिलने पर नापासर थाने की सीआई सुषमा शेखावत और एएसआई जगदीश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। आग तेजी से बढ़ती देख ट्रक चालक ट्रक को बीकानेर रोड की ओर सुनसान इलाके में ले गया। इस दौरान ट्रक से जलती हुई बोरियां सड़क पर गिरती रहीं, जिससे करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर मूंगफली के ढेर लग गए।
बीकानेर रोड पर एरिया की टंकी के पास ट्रक को रोककर आसपास से पानी मंगवाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से आग को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया। आग बुझाने के प्रयासों के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लगभग एक घंटे बाद बीकानेर से दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। इसके बाद ट्रक को वापस गौण मंडी ले जाया गया, जहां दमकल की मदद से बची हुई बोरियों पर पानी डलवाकर ट्रक को पूरी तरह खाली कराया गया।
लगातार दूसरी बार ट्रक में आग लगने की घटना ने नापासर नगर पालिका क्षेत्र में दमकल सुविधा के अभाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका के पास दमकल जैसी आवश्यक आपात सुविधा का न होना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग