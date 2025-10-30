Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Pushkar Mela 2025: गोपाष्टमी तिथि पर पुष्कर मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, एक साथ बजे 121 नगाड़े, आसमान में लहराया खास झंडा

Pushkar Mela 2025: राजस्थान के पुष्कर में लगने वाले विश्व स्तरीय धार्मिक मेले का गुरुवार को गोपाष्टमी तिथि के विशेष अवसर पर उद्घाटन किया गया। इस दौरान एक साथ 121 नगाड़े बजाए गए। वहीं आसमान में लहराया मेले का झंडा विशेष आकर्षण का केंद्र बना।

अजमेर

Kamal Mishra

Oct 30, 2025

पुष्कर मेले का उद्घाटन (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। कार्तिक मास की गोपाष्टमी तिथि को सुबह पुष्कर के मेला मैदान में झंडारोहण के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर धार्मिक पुष्कर एवं पशु मेले का आगाज हुआ। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी एंड पार्टी की ओर से एक साथ बजाए गए 121 नंगाड़े बने। नगाड़ा बजने के साथ ही पुष्कर मेले का उद्घाटन किया गया।

पुष्कर मेले के उद्घाटन समारोह में नगाड़ा बजाने का इस बार नवाचार किया गया। इसके पहले इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। एक साथ 121 नगाड़े बजते ही पूरा मेला क्षेत्र राजस्थानी वाद्य संगीत से गुंजायमान हो गया। नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी कई देशों में पुष्कर के नगाड़ों की थाप की गूंज सुना कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस बार पुष्कर मेले में उनकी इस खास पहचान ने यहां पर आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों के दिलों को जीत लिया।

दुनिया भर के लोगों का पुष्कर में हो रहा संगम

पुष्कर मेले का भले ही आज के दिन प्रशासनिक तौर पर उद्घाटन हुआ, लेकिन कई दिनों से पुष्कर में दुकानदारों और आम लोगों का जमावड़ा लगा है। भारी संख्या में यहां जानवर बिक्री के लिए आए हैं। काफी संख्या में विदेशी मेहमान भी मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पुष्कर मेले में देश-दुनिया के तरह-तरह के लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें कई तरह के कलाकार भी शामिल हैं।

Updated on:

30 Oct 2025 04:36 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:07 pm

Pushkar Mela 2025: गोपाष्टमी तिथि पर पुष्कर मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, एक साथ बजे 121 नगाड़े, आसमान में लहराया खास झंडा

