Pushkar Mela 2025: गोपाष्टमी तिथि पर पुष्कर मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, एक साथ बजे 121 नगाड़े, आसमान में लहराया खास झंडा

पुष्कर मेले के उद्घाटन समारोह में नगाड़ा बजाने का इस बार नवाचार किया गया। इसके पहले इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। एक साथ 121 नगाड़े बजते ही पूरा मेला क्षेत्र राजस्थानी वाद्य संगीत से गुंजायमान हो गया। नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी कई देशों में पुष्कर के नगाड़ों की थाप की गूंज सुना कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस बार पुष्कर मेले में उनकी इस खास पहचान ने यहां पर आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों के दिलों को जीत लिया।