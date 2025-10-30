Sawai Madhopur: खेतों में सिंचाई होगी आसान… किसान होंगे समृद्ध, यहां लगेंगे 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट

बौंली उपखण्ड के कोलाड़ा 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्र में 1.82 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाया है, राज्य का 956वां सौर संयंत्र है। वहीं, रामसिंहपुरा सर्किल में 1.12 मेगावाट क्षमता का संयंत्र प्रारंभ हो चुका है। इनसे जिले की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि कुसुम योजना से किसान अब डीजल और पारंपरिक बिजली निर्भरता से मुक्त होकर सौर ऊर्जा से सिंचाई कर रहे हैं। इससे उत्पादन लागत में कमी आई है और अतिरिक्त आय का मार्ग भी खुला है।