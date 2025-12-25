बीकानेर : श्रीडूंगरगढ़ में बड़े स्तर पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, ग्रामीणों के हंगामे के बाद 3 लोगों पर केस दर्ज

तनाव की स्थिति की सूचना पर एसआई मोहनलाल, हेड कांस्टेबल भगवानाराम सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और यदि कोई भी विधि-विरुद्ध तथ्य सामने आता है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ढाणी पर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर तथा बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की तथ्यात्मक जांच की जा रही है।