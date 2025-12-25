25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बीकानेर

बीकानेर : श्रीडूंगरगढ़ में बड़े स्तर पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, ग्रामीणों के हंगामे के बाद 3 लोगों पर केस दर्ज

ग्रामीणों के द्वारा बाहर से आने-जाने वालों को रोका गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खबर लगते ही हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि बीमारी ठीक करने का झांसा और पैसे का लालच देकर बड़े स्तर पर धर्मपरिवर्तन कराया जा रहा था।

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Dec 25, 2025

sri Dungargarh

ज्ञापन सौंपते विहिप पदाधिकारी (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव मोमासर में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद गुरुवार को हंगामा हो गया। ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने गांव के ही मुन्नीराम मेघवाल पर आरोप लगाया कि वह सिकराली मार्ग स्थित अपनी ढाणी पर कथित रूप से चर्च बनाकर लंबे समय से ईसाई सभाएं और प्रार्थनाएं आयोजित कर रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि इन आयोजनों में बाहर से लोगों का आना-जाना रहता है, जिससे क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा था। ग्रामीणों के अनुसार क्रिसमस के अवसर पर बुधवार रात भी ढाणी में प्रार्थना व सभा होने की जानकारी मिली। गुरुवार सुबह गांव के युवाओं ने मौके पर पहुंचकर यहां आने-जाने वाली गाड़ियों को रोका और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि आसपास के 100 से 150 किलोमीटर क्षेत्र से लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मौके पर चार गाड़ियों में सवार करीब 35-40 लोगों को रोका गया, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे।

तनाव की स्थिति पर पहुंची पुलिस

तनाव की स्थिति की सूचना पर एसआई मोहनलाल, हेड कांस्टेबल भगवानाराम सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और यदि कोई भी विधि-विरुद्ध तथ्य सामने आता है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ढाणी पर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर तथा बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की तथ्यात्मक जांच की जा रही है।

तीन लोगों पर मामला दर्ज

इस संबंध में मोमासर निवासी भागूराम पुत्र मोहनराम व गोपी पुत्र केसराराम जाट ने थाने में दर्ज करवाए मामले में आरोप लगाते हुए बताया कि मोमासर गांव में मुन्नीराम पुत्र पूर्णाराम मेघवाल के घर में धर्म परिवर्तन संबंधी कार्य करवाया जाता है। यहां राजस्थान समेत बाहर के लोगों को बुलाकर प्रलोभन देकर हिन्दू देवी-देवताओं व गुरुओं को नीचा दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। वे 24 दिसंबर को रात्रि करीब 10 बजे मुन्नीराम के घर के आगे से जा रहे थे, तो वहां गाडियों का जमाव देखा। इनमें बाहर के काफी लोग आए थे तथा काफी संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए इकट्ठा किया गया था।

बीमारी ठीक करने का दिया जा रहा था झांसा

उन्होंने आरोप लगाया कि बीमारी ठीक करने का झांसा देकर यहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मुन्नीराम व उसका बेटा सुनील, प्रेम बावरी तथा दो अन्य व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मुन्नीराम के घर में ईसाई धर्म के चिन्ह, निशान, प्रचार सामग्री आदि लगी है। इन लोगों की ओर से बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कार्य कर हिंदू देवी-देवताओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

25 Dec 2025 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर : श्रीडूंगरगढ़ में बड़े स्तर पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, ग्रामीणों के हंगामे के बाद 3 लोगों पर केस दर्ज

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

