Rajasthan: बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का चल रहा था खेल, जर्मन दंपती को अपने घर ठहराने वाले पर केस

इससे पहले 18 दिसंबर की रात सामने आए घटनाक्रम को लेकर राजेश कंबोज उर्फ पोपी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को भी मामला दर्ज किया गया था। वार्ड 14 निवासी शरद गुम्बर ने रिपोर्ट में बताया कि वार्ड 22 में गुरुद्वारा नानक दरबार के निकट एक भवन पर 'जेडब्ल्यू. ओआरजी' लिखा हुआ है, जहां कथित रूप से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आरोप है कि विदेशियों को बुलाकर लोगों को प्रलोभन देने और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था।