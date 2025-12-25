25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान में निजी स्कूलों के शिक्षक नहीं बनेंगे वीक्षक, प्रायोगिक परीक्षा में वीक्षकों की खातिरदारी पर भी लगी रोक

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से जनवरी माह में आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Dec 25, 2025

Director of Education Bikaner

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय बीकानेर। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से जनवरी माह में आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार किसी भी निजी स्कूल के शिक्षक को प्रायोगिक परीक्षा का वीक्षक नहीं बनाया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की किसी भी प्रकार की खातिरदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

निर्देशों के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षा के दौरान वीक्षक को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, उपहार या सुविधा देना अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आएगा। ऐसी किसी भी शिकायत को बोर्ड प्रशासन के समक्ष दर्ज कराया जा सकेगा।

केवल सरकारी स्कूलों से होंगे वीक्षक

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए वीक्षकों की नियुक्ति केवल सरकारी स्कूलों से ही की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।

वीक्षकों के स्वागत व मेहमाननवाजी की परंपरा पर रोक

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रायोगिक परीक्षाओं की सख्त निगरानी के लिए उड़न दस्ते गठित किए जाएं। इसके साथ ही वीक्षकों के स्वागत व मेहमाननवाजी की परंपरा पर रोक लगाई जाए। आकस्मिक निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारियों, कार्मिकों और वीक्षकों की जानकारी गोपनीय रखी जाए।

ये भी पढ़ें

Amayara Suicide Case: अमायरा खुदकुशी मामले में नीरजा मोदी स्कूल का 50 दिन बाद बड़ा एक्शन, 2 टीचरों की छुट्टी
जयपुर
Amayra death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में निजी स्कूलों के शिक्षक नहीं बनेंगे वीक्षक, प्रायोगिक परीक्षा में वीक्षकों की खातिरदारी पर भी लगी रोक

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Winter Holidays : राजस्थान में सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश, जानें कब खुलेंगे

Rajasthan government and private schools Winter holidays begin today find out when reopen
बीकानेर

Bikaner Fire: मूंगफली लदे ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी, सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

Napasar Fire
बीकानेर

Bikaner: देश के नक्शे में हैं, रेल के नहीं; 78 साल बाद भी लोगों का एक ही सवाल, कब बजेगी रेल की सीटी?

अनूपगढ़-बीकानेर वाया छत्तरगढ़ रेल प्रोजेक्ट शुरू होने का इंतजार, पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर

नए साल को लेकर एडवांस बुकिंग, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

रायसर डेजर्ट पहुंचे सैलानी
बीकानेर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का दशम दीक्षांत समारोह बुधवार को

दीक्षांत समारोह के पोस्टर का विमोचन करते कुलगुरु
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.