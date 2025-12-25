राजस्थान में निजी स्कूलों के शिक्षक नहीं बनेंगे वीक्षक, प्रायोगिक परीक्षा में वीक्षकों की खातिरदारी पर भी लगी रोक

बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से जनवरी माह में आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार किसी भी निजी स्कूल के शिक्षक को प्रायोगिक परीक्षा का वीक्षक नहीं बनाया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की किसी भी प्रकार की खातिरदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।