दिल्ली के बवाना में गोलियों की गूंज, बाइक सवार बदमाशों ने ‘काला’ को बनाया निशाना; हत्या से इलाके में दहशत

बवाना के पूठ खुर्द गांव में हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो सोर्स-ANI
Delhi Crime Latest News: दिल्ली के बाहरी इलाके बवाना में शनिवार को उस समय दहशत फैल गई, जब बाइक सवार हमलावरों ने एक व्यक्ति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात पूठ खुर्द गांव में हुई, जहां जोगिंदर उर्फ काला (45) को निशाना बनाकर बदमाश कई राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए।
घटना सुबह करीब 8:15 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें पूठ खुर्द इलाके में गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि बाइक पर आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने जोगिंदर उर्फ काला पर अचानक हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर भाग निकले।
गंभीर रूप से घायल जोगिंदर को तुरंत नजदीकी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल (एमवी अस्पताल) ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बवाना थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।
फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों तक पहुंचने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और उन्होंने जोगिंदर को ही क्यों निशाना बनाया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में आपसी दुश्मनी, पुरानी रंजिश और गैंग से जुड़े विवाद समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, मृतक जोगिंदर उर्फ काला को बदमाश धर्मेंद्र का भाई बताया जा रहा है। इसी वजह से पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। हालांकि, अभी तक हत्या की असली वजह और हमलावरों की पहचान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
हत्या के बाद पूठ खुर्द गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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