दिल्ली के बवाना में गोलियों की गूंज, बाइक सवार बदमाशों ने ‘काला’ को बनाया निशाना; हत्या से इलाके में दहशत

Delhi Murder Latest News: दिल्ली के बवाना स्थित पूठ खुर्द गांव में दिनदहाड़े हुई हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जोगिंदर उर्फ काला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश की जा रही है।

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