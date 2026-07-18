शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, जंतर-मंतर पर बिगड़े हालातों के बीच उठाया गया कदम

दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष खतरे की कोई सूचना सामने नहीं आई है। सुरक्षा बढ़ाने का फैसला आसपास के क्षेत्र में चल रहे आंदोलनों और संभावित भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जंतर-मंतर दिल्ली का प्रमुख प्रदर्शन स्थल है, जहां समय-समय पर छात्र संगठनों, कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक समूहों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं।